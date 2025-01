Video Show del Napoli a Bergamo, Lukaku decisivo: 3-2 sull'Atalanta, gol e highlights

Il Napoli segna tre gol e batte l'Atalanta a Bergamo e sale a quota 50 punti in classifica, a +7 sui nerazzurri. Decisivi per gli azzurri Politano, McTominay e Lukaku. Nell'Atalanta a segno i soliti Retegui e Lookman. Gara bellissima, cinque gol e tante emozioni. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).