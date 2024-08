Video Udinese show coi suoi attaccanti: gli highlights della vittoria sulla Lazio

Lucca e Thauvin stendono la Lazio. Vana la rete di Isaksen. Finisce 2-1 la sfida dell'Udinese contro la Lazio. Primo ko per la squadra di Baroni in Friuli. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).