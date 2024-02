VIDEO - Al Milan non basta un super Leao: gol e e highlights dell'1-1 con l'Atalanta

La formazione di Stefano Pioli avrebbe forse meritato qualcosa in più, gli orobici si sono difesi con ordine e hanno portato a casa un punto prezioso

Finisce senza vincitori né vinti il big match di San Siro tra Milan e Atalanta. I rossoneri passano in vantaggio dopo appena 3’ trascinati da un super Leao, poi la risposta della Dea che trova il pareggio con Koopmeiners su calcio di rigore. La formazione di Stefano Pioli avrebbe forse meritato qualcosa in più, gli orobici si sono difesi con ordine e hanno portato a casa un punto prezioso in ottica coppe.

Le parole di Pioli al termine della gara

"Abbiamo giocato la miglior partita del mio Milan contro l'Atalanta, abbiamo giocato con personalità e qualità senza farli calciare in porta. La migliore prestazione della settimana, non il risultato perché meritavamo la vittoria"

Così Gasperini dopo il pari di San Siro

Abbiamo preso subito gol in una situazione che avevamo lavorato in settimana, mi era dispiaciuto. Il Milan gioca spesso con il centrocampo a tre, abbiamo invertito le posizioni con De Roon ed Ederson ma non è stato questo a creare difficoltà alla nostra gara. La prestazione del Milan è stato di alto livello, siamo riusciti a portare a casa un punto con grandissima difficoltà. Questa è stata la partita più difficile, loro sono una grande squadra".