VIDEO - Al Torino basta un ex azzurro: 1-0 con l'Empoli, gol e highlights della gara

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino si aggiudica l'anticipo del sabato sera, con i granata che passano di misura contro l'Empoli. Decide un colpo di testa di Duvan Zapata nel primo tempo, con il colombiano che sale così a quattro reti in questa Serie A. Il Toro di Juric sale a quota 23 punti, occupando al momento la nona posizione. Ancora difficoltà per l'Empoli, che dopo il pareggio interno contro il Lecce perde così in trasferta contro i ragazzi di Ivan Juric.

"Siamo stati una squadra seria, nel primo tempo abbiamo creato tanto e sbagliato gol difficili da sbagliare. Nel secondo tempo sapevamo che dovevamo essere concentrati, loro hanno battuto Fiorentina e Napoli. Siamo stati concentrati e sul pezzo, per fare le vittorie bisogna fare bene entrambe le fasi", ha detto il tecnico dei granata a fine gara.