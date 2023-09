VIDEO - Altro pari in trasferta, l'errore di Osimhen frena il Napoli a Bologna: gli highlights

Il Napoli non vince e scivola a meno sette dall'Inter, dopo il Genoa la squadra di Rudi Garcia non va oltre il pareggio contro il Bologna (0-0).

© foto di www.imagephotoagency.it

