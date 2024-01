VIDEO - Altro stop del Bologna, Petagna fa volare il Cagliari: 2-1, gol e highlights

Il Cagliari vince 2-1 all'Unipol Domus e trova una vittoria preziosissima in chiave salvezza, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. Il Bologna, invece, non vince da 4 partite tra tutte le competizioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari vince 2-1 all'Unipol Domus e trova una vittoria preziosissima in chiave salvezza, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. Il Bologna, invece, non vince da 4 partite tra tutte le competizioni. Gli uomini di Thiago Motta la sbloccano con un gran gol di Orsolini, ma falliscono più volte il raddoppio, consentendo al Cagliari di riprenderla grazie a un Petagna in grande spolvero. Nel secondo tempo, grazie ad un autogol di Calafiori, i rossoblu trovano la rete vincente.

Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).