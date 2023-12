VIDEO - Brutta Atalanta aggrappata a Lookman: un guizzo per l'1-0 col Lecce, gol e highlights

Missione compiuta, almeno in questo ultimo impegno del 2023. L'Atalanta soffre, fatica, ma alla fine s'inventa una vittoria col Lecce

© foto di www.imagephotoagency.it

Missione compiuta, almeno in questo ultimo impegno del 2023. L'Atalanta soffre, fatica, ma alla fine s'inventa una vittoria col Lecce che allontana la sconfitta di Bologna e rilancia i bergamaschi al sesto posto in classifica.

E una gara simile poteva sbloccarla soltanto la giocata di un singolo, quell'Ademola Lookman arrivato a quota 7 gol (e 3 assist in campionato): giocata di prestigio, mezza finta e palla in buca d'angolo per la nona vittoria in Serie A. Il Lecce invece mastica amaro al termine di una gara giocata con coraggio e personalità: il calcio a volte è davvero crudele. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).