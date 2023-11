VIDEO - Clamorosa rimonta nel recupero, la Roma ribalta il Lecce 2-1: gli highlights

Vince la Roma in rimonta, lo fa nel recupero vincendo 2-1 dopo il vantaggio del Lecce firmato da Almqvist su assist di Banda.

