VIDEO - Ferguson fa volare il Bologna: gli highlights dell'1-0 all'Atalanta

Grande ed ennesima prova di maturità per il Bologna, che vince una sfida d'alta classifica contro una rivale diretta per i piazzamenti europei.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande ed ennesima prova di maturità per il Bologna, che vince una sfida d'alta classifica contro una rivale diretta per i piazzamenti europei come l'Atalanta (allenata da Gasperini, uno dei maestri del Thiago Motta allenatore) e lo fa al termine di una partita non giocata su livelli eccelsi. Ai felsinei basta però il gol segnato da Ferguson nel finale della partita per piegare la resistenza della Dea e regalarsi un Natale in solitaria al 4° posto della classifica della nostra Serie A. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).