VIDEO - Folle Lecce! Sotto 1-2 al 90', ribalta 3-2 la Fiorentina: gol e highlights

Vittoria pesantissima per gli uomini di D'Aversa sulla Fiorentina per 3-2 con due gol segnati nei minuti di recupero.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Che partita a Lecce! Vittoria pesantissima per gli uomini di D'Aversa sulla Fiorentina per 3-2 con due gol segnati nei minuti di recupero. Lecce in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Oudin. Nella ripresa la Fiorentina la ribalta con Mandragora e Beltran, sfiora il tris con Belotti che colpisce la traversa e poi crolla nel finale sotto i colpi di Piccoli e Dorgu. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).