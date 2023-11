VIDEO - Il Bologna di Motta sogna, battuta la Lazio: gol e highlights

Un successo che consente al Bologna di salire al quinto posto, con 18 punti come il Napol

Vola il Bologna. La squadra di Thiago Motta ha battuto la Lazio 1-0 nell'anticipo della undicesima giornata di serie A, grazie al gol id Ferguson ad inizio ripresa, ed ha colto il decimo risultato utile consecutivo in campionato. Un successo che consente al Bologna di salire al quinto posto, con 18 punti come il Napoli, mentre la Lazio raccoglie un ko pesante che ne rallenta la risalita. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).