VIDEO - Il Milan soffre col Sassuolo, ma alla fine la spunta: gol e highlights

Il Milan si risolleva e Pioli può sorridere, dopo una settimana incentrata più sul nuovo ruolo di Ibrahimovic - e la sua vacanza a Miami - che non ai risultati in campo. Il proprietario, Gerry Cardinale, su tutte le furie dopo l'ultima prestazione in campionato, il 2-2 contro la Salernitana che aveva fatto traballare la panchina rossonera.

Furlani già oggi aveva buttato acqua sul fuoco. "Europa? Purtroppo non è andata come speravamo ma si volta pagina. Siamo tutti uniti e compatti, si mette sempre in discussione il mister e non è giusto. Dobbiamo riuscire a dargli una rosa completa, abbiamo i problemi che tutti conosciamo ma ci stiamo lavorando". Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).