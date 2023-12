VIDEO - Il Napoli perde in nove all'Olimpico, 2-0 per la Roma: gli highlighs

Dopo un primo tempo senza gol, e una mezz'ora abbondante di ripresa idem, la Roma trova il guizzo vincente contro il Napoli grazie a capitan Pellegrini.

Non è stata una partita all'insegna dello spettacolo quella andata in scena all'Olimpico, tra due squadre che arrivavano all'appuntamento abbastanza in difficoltà. Dopo un primo tempo senza gol, e una mezz'ora abbondante di ripresa idem, la Roma trova il guizzo vincente contro il Napoli grazie a capitan Pellegrini e apre gli argini, approfittando anche di un avversario rimasto in dieci per via dell'espulsione di Politano.

Gli azzurri patiscono addirittura un altro cartellino rosso, quello di Osimhen, e nel recupero subiscono pure il 2-0 conclusivo ad opera di Lukaku. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).