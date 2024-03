VIDEO - Il Toro vince di misura col Monza e si rilancia per l'Europa: 1-0, gol e highlights

Vittoria importantissima nella corsa all'Europa per il Torino, che grazie al rigore trasformato da Sanabria ha battuto il Monza e ha operato il sorpasso in classifica

Vittoria importantissima, nella corsa alla qualificazione per le prossime coppe europee, per il Torino, che grazie a un calcio di rigore trasformato da Antonio Sanabria al 69' ha battuto il Monza e ha operato il sorpasso in classifica, in attesa delle altre gare della trentesima giornata. Primo tempo piacevole, giocato a buoni ritmi con occasioni sia da una parte che dall'altra. La più importante è capitata sui piedi di Colpani, che ha sfiorato il la rete, ma il suo tiro è stato deviato in angolo con il tacco da Ricci. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).