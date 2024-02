VIDEO - Immobile trascina Sarri e la perla di Gaetano, Cagliari-Lazio 1-3: gol e highlights

Vittoria importante per la Lazio a Cagliari nella prima gara del sabato di Serie A, con i biancocelesti che si sono imposti per 1-3

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria importante per la Lazio a Cagliari nella prima gara del sabato di Serie A, con i biancocelesti che si sono imposti per 1-3 grazie all'autogol di Deiola nel primo tempo e alle reti nella ripresa di Ciro Immobile e Felipe Anderson.

A nulla è valso invece il momentaneo 1-2 di Gianluca Gaetano, che non ha evitato la sconfitta ai sardi, che ci hanno comunque provato, soprattutto nel secondo tempo. Con questi tre punti la Lazio sorpassa momentaneamente il Napoli, in attesa delle altre gare della giornata. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).