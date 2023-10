VIDEO - Inter soffre 45', poi dilaga 3-0 a Torino: gol e highlights

L'Inter vince a Torino 3-0 e in attesa che scenda in campo il Milan si porta in testa alla classifica.

L'Inter vince a Torino 3-0 e in attesa che scenda in campo il Milan si porta in testa alla classifica. Decisivi nella sfida contro i granata Thuram e poi il solito Lautaro Martinez dopo i primi 45' di sofferenza. Il 3-0 poi arriva nel recupero grazie al rigore realizzato da Calhanoglu.