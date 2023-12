VIDEO - Juve, solita vittoria 1-0 e Roma lontana dalla Champions: gli highlights

La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 nella partita del penultimo turno del girone di andata della Serie A.

La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 nella partita del penultimo turno del girone di andata della Serie A. A decidere la sfida dell'Allianz Stadium è decisa da una rete di Rabiot ad inizio ripresa. Per i bianconeri è la 13a vittoria in campionato, per la Roma la sesta sconfitta che allontana la zona Champions. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).