VIDEO - L'Atalanta vince col brivido finale a Monza: gol e highlights del match

Successo fondamentale per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini contro il Monza allo U-Power Stadium. Un 2-1 per la Dea importantissimo per la classifica del campionato e per il morale in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì.

Match aperto e ben giocato dalle due squadre, con i bergamaschi bravi a sbloccarla con Charles De Ketelaere su assist di Lookman. Il numero 11 si ripete poi nella ripresa, regalando un cioccolatino da scartare a El Bilal Touré. Poi nel finale il Monza che rialza la testa, prima col bel gol in solitaria di Daniel Maldini, ma la rimonta viene stoppata dal palo che questa volta ferma il figlio d'arte dei brianzoli. Rivedi gli highlights e i gol del match.