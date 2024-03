VIDEO - La Fiorentina fa 0-0 col Toro in 10: rissa sfiorata nel finale, gli highlights

Di seguito gol e highlights del match dell'Olimpico tra Torino e Fiorentina, terminato sul risultato di 0-0

Termina sul risultato di 0-0 il match dell'Olimpico tra Torino e Fiorentina, valido per la 27esima giornata di Serie A. I granata conquistano un punto dopo un secondo tempo stoico trascorso interamente in 10 uomini. Nel finale, come riporta Sky Sport, si è sfiorata la rissa perché Ivan Juric uscendo dal campo ha rivolto un gesto minaccioso nei confronti di Vincenzo Italiano scatenando l'ira di tutta la panchina Viola. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).