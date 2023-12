VIDEO - La Fiorentina ora è anche cinica, a Monza colpo da 4° posto: gol e highlights

La Fiorentina vince 1-0 in casa del Monza grazie ad un gol di Beltran al 7' su erroraccio di Di Gregorio in costruzione dal basso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina vince 1-0 in casa del Monza grazie ad un gol di Beltran al 7' su erroraccio di Di Gregorio in costruzione dal basso. Con questo successo, pesantissimo, i viola salgono al quarto posto in classifica con 30 punti in attesa degli impegni di Bologna e Napoli. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).