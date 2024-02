VIDEO - La Fiorentina travolge il Frosinone: al Franchi finisce 5-1, gli highlights

Goleada per la Fiorentina che al Franchi ha piegato con un netto 5-1 il Frosinone portando a casa i primi tre punti del suo 2024.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Goleada per la Fiorentina che al Franchi ha piegato con un netto 5-1 il Frosinone portando a casa i primi tre punti del suo 2024. Viola in vantaggio con Belotti, poi le reti di Ikoné, Quarta e Gonzalez. Di Mazzitelli il gol che aveva permesso ai ciociari di accorciare le distanze poco prima del gol di Barak, che chiude la contesa sul definitivo 5-1. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).