VIDEO - La Juve sbanca San Siro col Milan in 10: gli highlights del match

© foto di www.imagephotoagency.it

Corsi e ricorsi storici, anche nel mondo del calcio. Come quello che vede Manuel Locatelli segnare al Milan il gol decisivo nel big match del nono turno di Serie A, esattamente sette anni dopo la sua rete a maglie invertite. Ieri sera è stato proprio il suo sigillo al 63' a consegnare alla Juventus i tre punti nella tanto attesa sfida di San Siro, che per i rossoneri si è messa in salita fin dal 40' a causa dell'espulsione di Thiaw. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).