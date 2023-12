VIDEO - La Juven ringrazia Vlahovic e batte 2-1 il Frosinone: gol e highlights

Torna alla vittoria la Juventus nella sua seconda trasferta consecutiva in campionato e nel penultimo match del suo 2023.

Torna alla vittoria la Juventus nella sua seconda trasferta consecutiva in campionato e nel penultimo match del suo 2023. Non è stata una partita semplice in quel di Frosinone per i ragazzi di Allegri, che sono passati avanti con la gemma di Yildiz, classe 2005 all'esordio da titolare in Serie A, ma si sono visti ripresi a inizio secondo tempo dal gol di Baez. Subentrando dalla panchina, però, si è rivelato decisivo Vlahovic. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).