VIDEO - La Lazio soffre, ma poi rimonta 3-1 il Frosinone: gol e highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince e accorcia in classifica sulle posizioni europee. La squadra di Sarri batte il Frosinone per 3-1 in rimonta, soffrendo per larghi tratti nella prima ora di gioco. A segno per i ciociari Soulè su rigore al 58', per i biancocelesti la rimonta porta le firme di Castellanos (70'), Isaksen (72') e Patric (84'). Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).