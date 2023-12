VIDEO - La Lazio vince 2-0 ad Empoli e risale in classifica: gol e highlights

La Lazio torna a vincere in trasferta imponendosi 2-0 in casa dell'Empoli nella 17^ giornata di Serie A.

La Lazio torna a vincere in trasferta imponendosi 2-0 in casa dell'Empoli nella 17^ giornata di Serie A. Al Castellani la squadra di Sarri ha perso prima Immobile e poi Luis Alberto per infortunio, ma grazie alla prima rete di Guendouzi (7') e al raddoppio di Zaccagni nella ripresa ha strappato tre punti importanti. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).