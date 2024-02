VIDEO - La magia di Retegui fa sognare il Genoa: 2-0 all'Udinese, gol e highlights

Di seguito gol e highlights del match del Luigi Ferraris tra Genoa e Udinese terminato sul risultato di 2-0

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 2-0 il match del Ferraris tra Genoa e Udinese, valido per la 26esima giornata di Serie A. A stappare il match al 36esimo ci pensa il Chapita Retegui con una rovesciata in grande stile. Il raddoppio arriva pochi minuti dopo: Gudmundsson mette un cross preciso per Bani, che si stacca bene in area di rigore e batte Okoye. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).