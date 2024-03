VIDEO - La Roma di De Rossi è inarrestabile: 4-1 sul Monza, gol e highlights

Di seguito gol e highlights del match dell'U-Power Stadium tra Monza e Roma, terminato sul risultato di 1-4 a favore dei giallorossi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 1-4 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Roma, valido per la 27esima giornata di Serie A. De Rossi trova la sesta vittoria su sette gare giocate in campionato sulla panchina giallorossa. Gara indirizzata già nel primo tempo con le reti di Pellegrini e Lukaku. Nella ripresa Dybala prima e Paredes poi mettono il lucchetto al match. Gol della bandiera di Andrea Carboni per il Monza. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).