VIDEO - La Salernitana sfiora l'impresa, il Milan evita il ko nel finale: gol e highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan soffre e rimedia solo nel finale il 2-2 in casa della Salernitana. All'Arechi i rossoneri passano subito con un colpo di testa di Tomori, ma sul finire della prima frazione pareggia Fazio. Nella ripresa i padroni di casa passano grazie ad un tiro di Candreva che trova impreparato Maignan. Allo scadere Jovic acciuffa in extremis il pareggio per i rossoneri. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).