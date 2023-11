VIDEO - Miretti e 80' di catenaccio: gli highlights di Fiorentina-Juventina

Grazie a questo successo i bianconeri sono secondi in classifica a -2 dall'Inter capolista.

È bastato un gol di Fabio Miretti dopo dieci minuti alla Juventus per espugnare il Franchi di Firenze nel big match della domenica di Serie A valida per l'undicesimo turno. Non è bastata invece l'ingente mole di gioco costruita alla Fiorentina, che si è dovuta arrendere dinanzi al corto muso di mister Allegri e all'ottima difesa avversaria (sesto clean sheet consecutivo per Bremer e compagni). Grazie a questo successo i bianconeri sono secondi in classifica a -2 dall'Inter capolista.

