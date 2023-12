VIDEO - Naufragio Bologna: l'Udinese annienta 3-0 Thiago Motta, gol e highlights

Al Bluenergy Stadium di Udine finisce infatti sul risultato di 3-0 una partita molto meno combattuta del previsto

© foto di www.imagephotoagency.it

Era dal 12 novembre, vittoria della Fiorentina per 2-1 al Dall'Ara, che il Bologna non perdeva. Era addirittura dal 4 novembre, 1-0 al Milan a San Siro, che l'Udinese non vinceva. L'ultima gara del 2023 regala sorprese, perché i bianconeri centrano la seconda vittoria di questo campionato e i rossoblù la terza sconfitta della loro stagione.

Al Bluenergy Stadium di Udine finisce infatti sul risultato di 3-0 una partita molto meno combattuta del previsto, che premia i padroni di casa, vincenti grazie alle reti di Pereyra, Payeiro e Lucca. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).