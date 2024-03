VIDEO - Notte fonda Salernitana, scatto salvezza Cagliari che vince 4-2, gol e highlights

Sorride il Cagliari, è notte fonda per la Salernitana. Alla Domus Arena finisce 4-2 per i padroni di casa

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com

Sorride il Cagliari, è notte fonda per la Salernitana. Alla Domus Arena finisce 4-2 per i padroni di casa una sfida potenzialmente decisiva per le rispettive sorti in ottica corsa salvezza. A segno, per la squadra allenata da Claudio Ranieri, Lapadula e Gaetano, ma è decisiva la doppietta di Eldor Shomurodov, che spegne le speranze di rimonta dei campani, alimentate dalle marcature di Maggiore e Kastanos. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).