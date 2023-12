VIDEO - Rallenta l'Inter capolista, 1-1 sul campo del Genoa: gol e highlights

Frena l'Inter capolista. La squadra di Simone Inzaghi, priva di Lautaro Martinez, non va oltre l'1-1 sul campo del Genoa

Frena l'Inter capolista. La squadra di Simone Inzaghi, priva di Lautaro Martinez, non va oltre l'1-1 sul campo del Genoa. A segno per i nerazzurri Arnautovic a fine primo tempo, tra le polemiche per un fallo in attacco sulla sponda. Per i padroni di casa in gol il difensore Dragusin (52' pt) ancora tra i migliori e cercato dai club di Premier. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).