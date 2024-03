VIDEO - Stop Bologna: l’Inter espugna il Dall’Ara e centra la 10ª vittoria di fila, gli highlights

L'Inter continua la sua corsa inarrestabile, batte 1-0 anche il Bologna di Thiago Motta e centra la decima vittoria di fila in campionato.

L'Inter continua la sua corsa inarrestabile, batte 1-0 anche il Bologna di Thiago Motta e centra la decima vittoria di fila in campionato. La squadra di Inzaghi riesce a espugnare il Dall'Ara e si porta provvisoriamente a +18 sulla Juve che deve affrontare l'Atalanta: al 37' decide il gol di testa di Bisseck su cross di Bastoni. Per gli emiliani dopo sette risultati utili arriva il ko, ma i rossoblu restano al quarto posto. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).