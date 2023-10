VIDEO - Stop Inter! Si fa rimontare in casa dal Bologna: gol e highlights

La squadra di Inzaghi paga la stanchezza ed i pochi cambi e si fa rimontare il doppio vantaggio firmato Acerbi e Lautaro

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter non va oltre il 2-2 casalingo con il Bologna. La squadra di Inzaghi paga la stanchezza ed i pochi cambi e si fa rimontare il doppio vantaggio firmato Acerbi e Lautaro. Al 19' Orsolini pareggia su rigore e poi ad inizio ripresa Zirkzee firma il pari per i rossoblù di Motta. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).