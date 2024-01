VIDEO - Un punto e zero tiri in porta all'Olimpico, il Napoli fa 0-0 con la Lazio: gli highlights

La squadra di Mazzarri bada solo a non prenderle e chiude il match con la porta inviolata (0-0).

In una partita con pochissime emozioni e senza un tiro in porta da parte del Napoli, gli azzurri portano a casa un punto dalla sfida dell'Olimpico contro la Lazio. La squadra di Mazzarri bada solo a non prenderle e chiude il match con la porta inviolata (0-0). Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).