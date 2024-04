5º posto Champions, ci siamo! Il ranking aggiornato: l’Italia allunga su Germania e Inghilterra

Nel 2024/2025 la Champions League cambierà format passando da 32 a 36 squadre

Continua la marcia della Serie A verso la conquista del quinto posto nella prossima edizione della Champions League. Non deludono le italiane del giovedì: fatta salva la sconfitta del Milan nella sfida "fratricida" contro la Roma, fa schizzare ancora più in alto le quotazioni del nostro campionato il trionfale successo dell'Atalanta sul campo del Liverpool. "Solo" un pareggio invece per la Fiorentina sul campo del Viktoria Plzen, ma comunque fa brodo.

Nel 2024/2025 la Champions League cambierà format passando da 32 a 36 squadre: dei posti in più, uno andrà alla squadra che si classifica terzo nel campionato della quinta federazione nel ranking UEFA, uno slot andrà ad una vincitrice del campionato, aumentando da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificano attraverso il cosiddetto “percorso Campioni”.

Poi ci sono altri due posti da assegnare. Andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior ranking collettivo nella stagione precedente (numero totale di punti diviso numero di squadre partecipanti). Queste due federazioni guadagneranno un posto, spettante alla squadra che ottiene la miglior posizione in campionato dietro quelle che assicurano la qualificazione alla Champions League.

Questo il ranking aggiornato dopo le vittorie di Roma e Atalanta in Europa League e il pareggio della Fiorentina in Conference League.

ITALIA 18.428 (7 partecipanti)

GERMANIA 16.785 (7 partecipanti)

INGHILTERRA 16.750 (8 partecipanti)

SPAGNA 15.062 (8 partecipanti)

FRANCIA 14.750 (6 partecipanti)

BELGIO 13.600 (5 partecipanti)

REP.CECA 13.5000 (3 partecipanti)

TURCHIA 11.500 (4 partecipanti)

PORTOGALLO 11.000 (6 partecipanti)

OLANDA 10.000 (5 partecipanti)