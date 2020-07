"A Napoli per essere il nuovo Cavani", retroscena Osimhen: perché ha voluto conoscere ADL e Gattuso

Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli, anche se ancora manca il tweet di De Laurentiis. L'edizione odierna de Il Mattino fa un ritratto del ragazzo, del calciatore, che ha sofferto e si è rialzato, ora sogna di sfondare in azzurro. Il quotidiano spiega che prima del sì Osimhen ha voluto conoscere il suo allenatore e il suo presidente, li ha voluti guardare negli occhi, capire se qui a Napoli può avere quella famiglia di cui, probabilmente, ha ancora bisogno. "Vado a Napoli, spero tanto di seguire le orme di Cavani", ha detto a uno dei tanti (troppi) del suoi entourage. Non finiscono mai. Ce ne sta sempre uno pronto a parlare per suo conto.