A Spalletti girano le scatole per Napoli-Cremonese: il motivo

"Le scatole girate". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizzando la conferenza stampa di Luciano Spalletti: "Spiega in concreto il tecnico: «Ho troppi motivi per pensare alla partita con la Cremonese per stare appresso a pensieri diversi. Non abbiamo ancora dimenticato che ci ha eliminato la Coppa Italia. E conosciamo le loro qualità. Noi all’andata abbiamo vinto largo, ma solo nel finale. A loro le partite non sfuggono di mano. Sanno difendersi e ripartire con le giocate a terra, sanno giocare con Ciofani il pallone lungo. Difficile dargli il colpo del k.o.