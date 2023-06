Abbonamenti, partite anche Inter e Lazio: ora tra le big manca solo il Napoli

Tra tutte le big, al momento, manca solo il Napoli. C’è grande attesa per l’avvio della campagna abbonamenti della squadra Campione d’Italia.

Archiviata la stagione trionfale 2022-23, è già tempo di pensare alla prossima. In questo momento le squadre sono in vacanza, da luglio inizieranno i vari ritiri estivi di preparazione alla Serie A 2023-24. A partire, invece, sono state le campagne abbonamenti. La Roma ha iniziato in netto anticipo rispetto alle altre e ha già collezionato circa 45mila abbonamenti. Anche Milan e Juventus hanno aperto la loro campagna abbonamenti nei giorni scorsi, così come Lazio e Inter recentemente.

Tra tutte le big, al momento, manca solo il Napoli. C’è grande attesa per l’avvio della campagna abbonamenti della squadra Campione d’Italia. Per ora dalla società azzurra non sono ancora arrivate comunicazioni ma mai come quest'anno l'impressione è che ci sarà una vera e propria caccia alla tessera con migliaia di tifosi pronti ad abbonarsi. Perché non sfruttare anche l'entusiasmo Scudetto e farla partire prima come le altre big italiane?