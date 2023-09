Accordo Osimhen-Chelsea per il prossimo anno? Il rumors dall’Inghilterra

Victor Osimhen è l’obiettivo numero uno del Chelsea per la prossima estate.

Victor Osimhen è l’obiettivo numero uno del Chelsea per la prossima estate. A rivelarlo è il portale inglese Football Transfers, secondo cui alcune fonti hanno indicato che esiste la possibilità che sia stata già siglata una sorta di bozza d’accordo tra le parti. Per questo motivo, si legge, si spiega la decisione del Chelsea di ‘accontentarsi’ in questa sessione di mercato del promettente Nicolas Jackson. Anche l’Arsenal ha avuto contatti significativi con il Napoli, ma il Chelsea è ora favorito per ingaggiare Osimhen il prossimo anno. Il bomber nigeriano è la priorità di Mauricio Pochettino.