Acerbi, l'Inter 'imbarazzata' dal comportamento del difensore: il motivo del silenzio del club

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul difensore:

L'Inter 'imbarazzata' dal comportamento di Francesco Acerbi sul caso Juan Jesus. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul difensore: "Acerbi è stato particolarmente determinato e perentorio nel difendere il suo comportamento. L’Inter avrebbe anche provato a insistere, per capire se ci fosse spazio per una correzione di rotta. Ma il difensore non si è mosso di un millimetro: ha escluso qualsiasi possibile addebito, garantendo, peraltro, di confermare tutto anche davanti alla Procura Federale.

In viale Liberazione, inizialmente, c’era l’idea di diffondere un comunicato, facendo seguito a quello trasmesso lunedì. Per ragioni di opportunità, invece, la scelta è stata di rimanere in silenzio, sostanzialmente passando la palla al Giudice Sportivo. Ed è chiaro come dentro Viale Liberazione ci sia pure imbarazzo. Non a caso, allo stesso Acerbi è stato fatto notare come sarebbe stato opportuno non rilasciare dichiarazioni davanti ai giornalisti