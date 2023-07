Addio a sorpresa, Sinatti lo ha comunicato ad ADL: il motivo

"Sinatti ha parlato con De Laurentiis e gli ha spiegato le sue ragioni, gli ha chiesto di liberarlo

TuttoNapoli.net

Un altro pezzo dello staff scudetto ha rassegnato le sue dimissioni mercoledì: Francesco Sinatti, il preparatore atletico che aveva conosciuto il Napoli con Sarri e poi lo aveva ritrovato alla vigilia dell'era Spalletti per volere del club. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Sinatti ha parlato con De Laurentiis e gli ha spiegato le sue ragioni, gli ha chiesto di liberarlo: l'arrivo di Paolo Rongoni, storico preparatore atletico dello staff di Garcia che Rudi ha portato con sé, evidentemente ha accelerato la decisione dell'altro prof, quarantenne all'avanguardia e stimatissimo da tutta la squadra: ha fatto letteralmente volare gli azzurri e la sua mano e il suo metodo sono stati fondamentali per lo scudetto. Aretino di Policiano, provincia di Arezzo, Sinatti ha vissuto il Napoli per cinque anni: se le diplomazie non ricuciranno lo strappo entro oggi , sarà il terzo (protagonista) toscano a lasciare dopo Spalletti e Giuntoli".