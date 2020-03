ADL conferma Gattuso! Ha già chiamato Mendes, fissato incontro per il rinnovo

De Laurentiis non ha bisogno di nuove conferme. Ha già deciso di confermare Gattuso. L'allenatore resterà sulla panchina azzurra anche il prossimo anno. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il patron del Napoli ha già chiamato Mendes, domenica pomeriggio, fissando per Barcellona l'appuntamento del possibile rinnovo fino al 2023 con 1,5 milioni di ingaggio. Questo il nuovo stipendio per Gattuso che ha meritato la conferma dopo l'ottimo lavoro svolto in questi mesi.