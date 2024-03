ADL contro Dazn, in Lega si sono stufati: doppia multa in arrivo, cifre e dettagli

Per quanto riguarda la diatriba con Dazn è già arrivata una multa e ne sta per arrivare un'altra. Lo scrive il Corriere dello Sport:

Aurelio De Laurentiis ce l'ha con le televisioni. Anzi, con due in particolar modo: DAZN e Sky. Prima del campionato aveva litigato con l'emittente digitale, alla vigilia di Barcellona-Napoli anche con quella satellitare. Per aver imposto il silenzio con Sky ancora non si sa cosa rischia, ma per quanto riguarda la diatriba con Dazn è già arrivata una multa e ne sta per arrivare un'altra. Lo scrive il Corriere dello Sport:

"In Lega si sono stufati e i club stanno brontolando (eufemismo) per le ormai «classiche», ripetute e insopportabili esternazioni di De Laurentiis. E quei silenzi dinnanzi ai microfoni non solo fanno rumore ma costano: dopo la prima multa di centomila euro, ne è arrivata un’altra, stessa entità, per lo «sciopero» con Dazn. Duecentomila euro in una settimana, ma fossero solo quelli..."