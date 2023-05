ADL e l'ultimo tentativo: biennale e maxi-ingaggio, ma Spalletti ha già deciso

Aurelio De Laurentiis sta sottolineando in tutti i modi in pubblico che la decisione di lasciare Napoli è unicamente di Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis sta sottolineando in tutti i modi in pubblico che la decisione di lasciare Napoli è unicamente di Luciano Spalletti. Quest'oggi il quotidiano Il Mattino racconta che il presidente del Napoli sta facendo un ultimo tentativo per convincerlo: una maxi-offerta da 4mln di euro per due anni. Difficile possa cambiare la situazione: Spalletti ha deciso di andare via.