ADL ferito da critiche e la richiesta d'intervento di alcuni colleghi alla Procura Federale

Non preoccupano le condizioni di Aurelio De Laurentiis. Niente febbre, il Covid verrà debellato seguendo i protocolli, ma - scrive il Corriere dello Sport - qualche ferita se la porta appresso: i giudizi ed una severità colta qua e là e persino quell'etichetta da quasi untore e la richiesta di un paio di colleghi di far intervenire la Procura Federale, considerando che non riteneva di avere sintomi legati alla positività.