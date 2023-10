ADL negli spogliatoi ha voluto conoscere cambi e mosse: ha parlato con Garcia in disparte

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI SI FA RIPRENDERE DALLO SPEZIA: FINISCE 1-1 Il Napoli Primavera ha pareggiato con lo Spezia per 1-1 nella sesta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo Ferdeghini. Il Napoli Primavera ha pareggiato con lo Spezia per 1-1 nella sesta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo Ferdeghini. LE ALTRE DI A VIDEO - FIORENTINA ANCORA KO, LA LAZIO SI RILANCIA AL 95': GOL E HIGHLIGHTS Un rigore trasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alla Lazio di battere 1-0 la Fiorentina e cogliere il terzo successo consecutivo in campionato Un rigore trasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alla Lazio di battere 1-0 la Fiorentina e cogliere il terzo successo consecutivo in campionato