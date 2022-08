ADL rilancia e l'agente fa pressione sul Sassuolo: si avvicina Raspadori

Merito di un rilancio, quello di Aurelio De Laurentiis, che non ha ancora convinto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori è un po' più vicino al Napoli. Merito di un rilancio, quello di Aurelio De Laurentiis, che non ha ancora convinto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ma che ha sicuramente ridotto la forbice tra le parti. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Passo in avanti anche nel braccio di ferro con il Sassuolo per l’acquisto di Giacomo Raspadori. Il Napoli ha portato l’offerta sulla parte fissa da 28 a 29 milioni di euro, ma chiede che venga accettata la propria impostazione sui bonus, non tutti facilmente raggiungibili. [...] Schermaglie, perché l’esperto dirigente sa benissimo che la pressione dell’attaccante, attraverso il proprio agente Tullio Tinti, è per andare subito al Napoli".