ADL ringrazia Ziliani: "Ha dato ai Bacchettoni una lezione sul termine Cazzate"

Aurelio De Laurentiis ringrazia pubblicamente il giornalista Paolo Zialiani per un articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano (leggi qui). Così il patron del Napoli scrive su Twitter: "Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all'esercito dei Bacchettoni un'esemplare lezione sul significato del termine "Cazzate" come spiegato dalla Treccani e tanti altri dizionari, fino all'Accademia della Crusca!.