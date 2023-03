ADL: "Sarri paraculo s'è coperto, ma sconfitta salutare! Scudetto o Champions? Entrambe!"

Così Aurelio De Laurentiis parla dall'Università Vanvitelli della sconfitta contro la Lazio in campionato.

"Lazio? Con la Lazio è stata una sconfitta salutare dico io. Altrimenti uno si siede, no? Sarri è stato molto paraculo, invece di giocare come al solito alto si è coperto bloccando i terzini, poi Kvaratskhelia ha dato quella palla a Vecino che ha tirato... Scudetto o Champions? Io mi auguro entrambe. Promozione del Bari? Va lasciato in mani sicure. Al Bari abbiamo investito 100 milioni in quattro anni, non lo lascio in mani stole che distruggono tutto. Miglioramento vAR, Tempo effettivo? Sono d’accordo, perché deve essere arbitrario, così invece come nel basket sappiamo quanto c'è da recuperare". Così Aurelio De Laurentiis parla dall'Università Vanvitelli della sconfitta contro la Lazio in campionato.